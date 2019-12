Merate: gli studenti del Villoresi in posta per incontrare i postini di Babbo Natale

L’originale iniziativa è andata in scena mercoledì nell’ufficio di via Della Rondinella

I postini di Babbo Natale faranno poi in modo di consegnare direttamente al loro “capo” le letterine scritte dai bambini

MERATE – Hanno potuto conoscere di persona i postini di Babbo Natale consegnando loro le letterine contenenti i sogni e i desideri per il prossimo 25 dicembre. E’ stata una giornata speciale quella vissuta ieri, mercoledì, da alcuni alunni del Collegio Villoresi in trasferta all’ufficio postale di via Della Rondinella. Durante l’incontro i bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno letto le loro letterine imbucandole poi nella cassetta postale “natalizia” da dove sono state raccolte dai “postini di Babbo Natale” per consegnarle direttamente al loro speciale e generoso destinatario che risponderà personalmente a ciascun bambino. Un’iniziativa, quella promossa da Poste Italiane, che vuole rinnovare la tradizione della lettera a Babbo Natale per custodire e tramandare il valore della parola scritta.

Ogni anno sono infatti migliaia le missive indirizzate al vecchio panciuto con la barba bianca, alla Befana, a Gesù Bambino e ad altre destinazioni care a tutti i bambini e che i “postini di Babbo Natale” intercettano nel circuito postale e alle quali Babbo Natale fa pervenire una risposta personalizzata con un piccolo dono.

Anche in questa occasione, dunque, tutti i bambini della provincia di Lecco potranno ricevere la risposta di Babbo Natale semplicemente imbucando la letterina, che non ha bisogno di affrancatura e che può essere spedita utilizzando una qualsiasi delle classiche cassette di impostazione, ricordandosi di riportare il proprio indirizzo.