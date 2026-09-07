Merate: grande partecipazione al trofeo Sampei – Il ritorno al lago di Sartirana

La manifestazione sportiva, inserita nel mese dello Sport, si è tenuta sabato pomeriggio

Sold out le iscrizioni con il raggiungimento del numero massimo previsto, pari a 32 bambini

MERATE – La tradizione si era interrotta nel 2018. Ed è ripresa, sabato scorso, 5 settembre, con un entusiasmo e una carica travolgente. Grande successo per “Sampei il ritorno”, la gara di pesca organizzata dall’associazione La Briantea al lago di Sartirana. Inserita nell’ambito delle iniziative del mese dello Sport, promosso dall’amministrazione comunale, la manifestazione ha richiamato alla foce della riserva naturale meratese 32 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni per un pomeriggio trascorso al ritmo della natura e del divertimento.

“Era da otto anni che non organizzavamo più questo trofeo” puntualizza il presidente della Briantea Giorgio Fumagalli. “Le lungaggini burocratiche, il Covid e anche le condizioni del lago ci avevano fatto desistere dal riproporlo. Quest’anno invece abbiamo rotto gli indugi e siamo riusciti a organizzare il tutto”. La macchina organizzativa si è mossa alla perfezione, lasciando soddisfatti e contenti tutti i partecipanti, omaggiati della maglietta di Merate dello Sport, di una medaglia e di un libretto sui pesci donato dal consigliere nazionale della Fipsas di Bergamo Lorenzo Ziboni.

“Siamo soddisfatti. L’adesione è stata alta, visto che abbiamo raggiunto il tetto massimo di iscritti, pari a 32. Il pomeriggio si è svolto in serenità e tranquillità” aggiunge Fumagalli, che, insieme ad altri volontari, ha provveduto a immettere nel lago, il giorno prima, 50 chili di carpe. “Abbiamo unito l’utile al dilettevole, cogliendo l’occasione per effettuare anche un ripopolamento ittico”.

A trionfare, con una pescata da 3.720 grammi, è stata Martina Perego, classe 2016, residente a Casatenovo. Al secondo posto, con un bottino da 1.840 grammi, Gaia Fazio, di Lomagna mentre al terzo posto si è posizionato Lorenzo, classe 2019, fratello della prima classificata.

Presenti alla manifestazione anche l’assessore allo Sport del Comune di Merate Gianpiero Airoldi, il presidente provinciale della Fipsas Lecco Stefano Simonetti e il presidente del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone Giovanni Zardoni, ente gestore della riserva lago.