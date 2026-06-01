Merate, grosso ramo crolla sulla ciclabile a Brugarolo

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica

I residenti denunciano la scarsa manutenzione del verde nella frazione di Brugarolo

MERATE – Ciclabile interrotta a Brugarolo per la caduta di un grosso ramo di un albero. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 maggio, lungo il percorso riservato alle biciclette situato ai lati di via 25 aprile.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non risultano neppure danneggiamenti particolari, anche se il crollo del grosso ramo di pianta in strada ha acceso i riflettori sull’importanza della manutenzione del verde.

Alcuni residenti infatti lamentano infatti la mancata attenzione da parte dell’amministrazione comunale ad alcune zone della frazione con riguardo in particolare modo al verde cresciuto a dismisura lungo la ciclabile tanto da invadere il percorso e nascondere parzialmente le panchine poste per la sosta dei camminatori.