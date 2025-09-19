Merate, i 100 anni dell’Osservatorio di Brera: i primi eventi in programma

Il primo evento è in programma il 4 ottobre con l’inaugurazione della mostra

Tante iniziative in vista del centenario della sede meratese dell’osservatorio astronomico di Brera

MERATE – Una mostra fotografica, un corso base di astronomia preceduto da un seminario e un volume storico fotografico ad hoc. Sono solo le prime iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi in vista del centenario di attività della sede meratese dell’Inaf, osservatorio astronomico di Brera.

In cabina di regia, insieme alla struttura con sede in via Bianchi, Brianza Valley, Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria del Lecchese. Molteplici gli obiettivi che si intende raggiungere con questa serie di proposte, rivolte a tutta la cittadinanza, ovvero creare una rete culturale e sociale attorno all’Osservatorio dedicata ai suoi 100 anni di attività; estendere l’accesso al suo patrimonio storico e culturale coinvolgendo pubblici eterogenei ma sempre più sensibili ad attività culturali nonchè sensibilizzare la cittadinanza verso il grande patrimonio rappresentato dal telescopio Zeiss che, sebbene non più competitivo dal punto di vista delle ricerche scientifiche odierne, costituisce una parte rilevante del patrimonio storico–scientifico-culturale nazionale da salvaguardare. Uno strumento a suo tempo, all’avanguardia, che sarebbe dovuto essere pronto per il 31 dicembre 1924, giunse in realtà a Merate il 21 luglio del 1926 e venne utilizzato per la prima volta il 20 settembre 1926.

Bisognerà invece attendere il 30 maggio 1927 per l’inaugurazione dell’osservatorio vero e proprio.

Non è un caso quindi che la serie di eventi per celebrare il centenario della sede meratese dell’osservatorio di Brera ricada proprio in questo periodo, in un lungo percorso che mira a ripercorre le tappe principali della vita di questo centro di ricerca coinvolgendo sempre di più la cittadinanza.

Il primo appuntamento da segnare in calendario è fissato per il 4 ottobre con l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “100 anni di astronomia in Brianza”, con l’esposizione di fotografie e cartoline dagli inizi del Novecento ad oggi che ripercorreranno la storia della sede fino ai giorni nostri. La mostra sarà aperta al pubblico il 4 e 5 ottobre (su prenotazione) all’Osservatorio e poi l’11, 12, 18, 19 ottobre (con ingresso libero) all’interno del cortile di Palazzo Prinetti a Merate. Informazioni su orari e prenotazioni su https://poefactory.brera.inaf.it/eventi/100-anni-di-astronomia-in-brianza/

Tra gennaio e aprile si terrà invece il corso base di astronomia dall’eloquente titolo “Dalle stelle alle Galassie”: le lezioni, rivolte a un pubblico generico e curate dai ricercatori della struttura, verteranno sulle basi dell’astrofisica moderna e sule nuove scoperte in corso dai pianeti del sistema solare a quelli extrasolari, dalle stelle ai buchi neri, dalle galassie all’universo primordiale.

Il corso verrà inaugurato da un seminario ad ingresso libero dal titolo “Il mio Spazio” tenuto

dalla professoressa Amalia Ercoli Finzi: l’appuntamento è per il 29 gennaio alle 20.30 all’auditorium comunale Giusi Spezzaferri. Le successive lezioni si terranno in Villa Confalonieri ( via Garibaldi 17).

Le novità non sono ancora finite. E’ infatti in preparazione un volume storico fotografico dedicato alla sede di Merate dell’Inaf -Osservatorio Astronomico di Brera che ripercorre le tappe principali dell’evoluzione tecnico scientifica che ha portato la sede di Merate ad importantissime collaborazioni in progetti nazionali ed internazionali di altissimo livello.

In previsione ci saranno anche altre attività come serate osservative dedicate, conferenze pubbliche e incontri, di cui sarà possibile tenersi aggiornati consultando il sito

