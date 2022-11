Merate, i commercianti fanno squadra per illuminare le vetrine in vista del Natale

Più di trenta le attività commerciali che hanno risposto all’invito dell’associazione La Nostra Mela

Vitali: “Un’iniziativa promossa per riscaldare la nostra città in vista del periodo più atteso dell’anno”

MERATE – I commercianti fanno squadra e illuminano insieme le vetrine dei negozi in vista del Natale. Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dall’associazione La Nostra Mela per abbellire le vetrine, nelle settimane delle festività natalizie, con luci e colori omogenei e uniformi per ogni esercizio commerciale. Verranno infatti posizionate delle luminarie a forma di tendina fuori dai negozi per catturare l’attenzione dei passanti e invogliarli a dare una sbirciatina ai prodotti esposti.

Trentuno le attività, non solo del centro, che hanno deciso di aderire alla proposta, volendo riscaldare l’atmosfera cittadina in occasione della festa più attesa dell’anno. “Sono molto soddisfatta dal gran numero di partecipanti a questa iniziativa, ben superiore a quanto registrato lo scorso anno – commenta Simona Vitali, presidente (dimissionaria) del sodalizio cittadino -. E’ segno che c’è voglia di promuovere qualcosa insieme per abbellire il nostro Natale illuminando la città”.

Le luminarie sui negozi dei commercianti potrebbero venire accese già questa settimana, mentre bisognerà attendere il mese di dicembre per la posa e l’accensione delle luci previste dall’amministrazione comunale. Consapevole del difficile periodo legato all’aumento dei costi dell’energia e al conseguente calo bollette, la Giunta ha infatti optato per un Natale più soft senza proiezione sul Castello Prinetti e con una riduzione delle luminarie per le vie della città. Non solo. L’idea è anche quella di limitare l’orario di accensione delle luci per non incidere troppo sui costi.