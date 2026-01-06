Merate, i corsi e le prime proposte del 2026 con la Pro Loco

Ecco i primi appuntamenti in programma con la Pro Loco per il 2026

Un gennaio da non perdere tra corsi di yoga e lingue straniere, serate musicali e il tradizionale falò della gibiana

MERATE – Riprendono, con il nuovo anno, i corsi e le attività organizzate dalla Pro Loco. L’associazione, guidata dalla presidente Simona Vitali, ha infatti messo in calendario una nutrita serie di appuntamenti, tra cui spiccano i corsi di lingue e pratiche sportive e gli incontri culturali.

Il 21 gennaio partiranno i quattro corsi di yoga in programma al centro sociale anziani Teodolinda. Quattro le sezioni orarie individuate, ovvero 9, 17, 18.30 e 19.45.

Con il 2026 verranno riproposti anche i corsi di lingue orientali con le lezioni di calligrafia e pittura cinese e i corsi di giapponese, uno base e uno di inizio livello: data di inizio e orario degli incontri sono ancora in via di definizione.

Restando sempre nell’ambito dei corsi, il 12 gennaio riprenderà il ciclo di conferenze sulla storia dell’arte tenuto da Manuela Beretta. Il percorso si concluderà a marzo, per poi riprendere in ottobre con il secondo ciclo.

Da non perdere, infine, l’appuntamento di lunedì 12 gennaio in auditorium con “Due chiacchiere e due note”: Michela Porta, maschera del Teatro alla Scala, intervisterà Francesca Torri, flautista barocca, raccontando emozioni e storie legate alle note musicali. La serata avrà inizio alle 21 ed è a ingresso libero.

Sempre a gennaio, per la precisione domenica 25 gennaio, si terrà il tradizione appuntamento con il falò della Gibiana.