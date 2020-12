Merate, i disegni dei bambini per augurare buon Natale ai nonni

Originale iniziativa della cooperativa Sineresi grazie alla collaborazione della scuola materna don Angelo Perego e dell’asilo nido Girotondo

I disegni, realizzati dai piccoli artisti, verranno donati ai nonni e alle nonne anche grazie alla collaborazione de La nostra mela

MERATE – Augurare a tutti i nonni e alle nonne della città buon Natale attraverso dei disegni realizzati dai piccoli artisti della scuola dell’infanzia paritaria Don Angelo Perego e don Ernesto Borghi di Merate e dell’asilo nido Girotondo.

E’ l’originale iniziativa ideata da Raffaella Cogliati, referente della Cooperativa Sociale Sineresi che ha in gestione il centro sociale anziani di piazza don Minzoni per colorare con le tinte dell’affetto e della riconoscenza questo inedito Natale. Una proposta, la sua, che ha subito colto il favore della presidentessa dell’ex ente morale di via don Perego, della responsabile dell’asilo nido comunale di viale Verdi e degli assessori al Welfare e alla Promozione Turistica e Culturale.

Coinvolti i piccoli artistiCentro

“In questo difficile anno, che ha limitato la possibilità di socializzare e trascorrere del tempo insieme si vuole portare un pensiero di serenità e gioia nelle famiglie, attraverso alcuni disegni natalizi realizzati dai bambini del nido, delle scuole dell’infanzia e dai bimbi che frequentano il centro – fanno sapere gli assessori Franca Maggioni e Fiorenza Albani – . Anche in tempo di pandemia, nonostante il distanziamento e le mascherine, è possibile non far sentire soli i nostri anziani, anche attraverso piccoli gesti come il dono di un disegno natalizio realizzato con la spontaneità e la gioia che contraddistinguono i bambini”.

In piazza Prinetti sabato 19 e domenica 20

Una bella iniziativa che ha incontrato il favore anche dell’associazione La nostra Mela che si occuperà della distribuzione dei disegni ai nonni e alle nonne sabato 19 e domenica 20 in piazza Prinetti mentre gli operatori della Cooperativa Sineresi consegneranno i disegni ai frequentatori del Centro e agli ospiti della Casa Albergo Leoni.

Non solo. Una selezione dei disegni realizzati potrà essere visionata sulla home-page del sito internet del Comune e sulla pagina Fb Csa Merate.

Le telefonate regalo

“Da ultimo, segnaliamo che in questi giorni, alcuni frequentatori del Centro Anziani stanno ricevendo e riceveranno un dono molto speciale, ovvero delle “telefonate regalo” nel corso delle quali verrà recitata una poesia da un attore della compagnia “Piccoli Idilli” oppure verrà eseguito un brano musicale da un musicista della “Scuola di Musica San Francesco”. Anche tale iniziativa vuole essere un piccolo dono per non far sentire soli i nostri anziani” concludono i due assessori.