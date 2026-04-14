Merate, i pranzi della domenica diventano solidali: coinvolta anche la Caritas

L’iniziativa, promossa da Pro Loco e Sineresi, si è tenuta domenica scorsa, 12 aprile, al centro anziani

Presenti anche il sindaco Mattia Salvioni e la vice Valeria Marinari

MERATE – I pranzi della domenica che diventano esperienza di comunità andando a coinvolgere anche le famiglie maggiormente in difficoltà. E’ un’iniziativa che si è ulteriormente irrobustita, andando ad abbracciare anche la Caritas, quella promossa dalla Pro Loco insieme a Sineresi negli spazi del centro sociale Regina Teodolinda.

Domenica scorsa, 12 aprile, grazie al contributo offerto dal Comune, è stato possibile allargare la formula finora utilizzata coinvolgendo anche chi ha più bisogno e si trova in una condizione di difficoltà.

A turno verranno infatti ospitate, negli ormai tradizionali appuntamenti dei pranzi della domenica (ideati in origine dal Comitato Viale Verdi come occasione concreta e reale di vicinato), anche famiglie indicate dalla Caritas per trascorrere una giornata diversa dal solito e offrire loro un’esperienza aggregativa.

Nel progetto sono entrati a far parte, ormai stabilmente, anche gli ospiti della Casa Albergo Leoni con l’obiettivo di rendere questo momento conviviale un’occasione sempre più ricca di coinvolgimento e partecipazione per l’intera comunità.

La proposta di domenica, che ha visto presenti circa quaranta persone tra affezionati e new entries tra cui il sindaco Mattia Salvioni e la vice Valeria Marinari, è stata molto apprezzata a partire dal cibo con l’antipasto primavera, le crespelle ricotta e spinaci e i dessert che, serviti dai volontari della Pro Loco e della cooperativa Sineresi, sono andati letteralmente a ruba.

Non resta quindi che attendere il prossimo appuntamento prima delle vacanze estive.