Merate, i supereroi acrobatici arrivano dal cielo e fanno tappa all’ospedale Mandic

Appuntamento alle 11 per vedere Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk scendere dal tetto dell’ospedale

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Sea, supereroi acrobatici insieme alla Pro Loco

MERATE – Saranno Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk a rendere indimenticabile per i piccoli pazienti dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, la mattinata del 5 marzo.

A partire dalle 11 i loro Supereroi preferiti, infatti, faranno una visita a sorpresa scendendo dal tetto dell’ospedale in cui sono ricoverati. A travestirsi per regalare alcuni momenti di svago ai bambini che stanno combattendo la più importante delle battaglie, quella contro la malattia nonché a i bambini presenti nel centro vaccinale, saranno i volontari dell’associazione Sea, supereroi acrobatici, ideata da Anna Marras, azionista e socia del fondatore di EdiliziAcrobatica azienda leader nel settore dell’edilizia su fune, con una sede operativa nel centro di Merate.

“Quello che desideriamo trasmettere con decisione è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie – racconta Anna -. Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: tu sei un supereroe! Non mollare!”.

A questo scopo Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei Super Eroi Sea vestendo i panni di capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’associazione da tutti gli ospedali italiani “ Siamo felicissimi di collaborare con l’Ospedale San Leopoldo Mandic per donare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi – conclude Marras -. Il progetto dei Supereroi Acrobatici nasce proprio per questa ragione perché perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino”.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi promosso dalla Pro Loco in occasione del Carnevale (qui l’articolo). “Il sodalizio presieduto da Simona Vitali ha creduto sin da subito nella proposta e ha voluto offrire il proprio supporto. Un particolare ringraziamento va alla Direzione Medica del presidio ospedaliero che ha accolto l’idea con grande entusiasmo”.

L’iniziativa ha anche ottenuto il patrocinio del Comune di Merate.