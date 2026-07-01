Merate, il 17 la cena con delitto per sostenere DietroLaLavagna

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Una foto dell'edizione 2025 della Cena con delitto di DietroLaLavagna

Appuntamento da non perdere il 17 luglio all’oratorio di Sartirana con il giallo “Omicidio in biblioteca”

In scena, tra una portata e l’altra, gli attori del gruppo teatrale Tempo di Carugate

MERATE – Una cena unica, un mistero da svelare e un giallo tutto da vivere. Dopo il successo raccolto nel 2025, torna anche quest’anno l’appuntamento con la Cena con il delitto organizzata dall’associazione DietroLaLavagna per sostenere i proprio progetti culturali e sociali offrendo un’insolita e affascinante occasione di svago e incontro.

L’appuntamento è per venerdì 17 luglio alle 19.30 all’oratorio di Sartirana dove il gruppo teatro Tempo di Carugate entrerà in scena con “Omicidio in biblioteca”, uno spettacolo intrigante e pieno di suspense. Tra una portata e l’altra della cena, preparata con cura dello staff dell’oratorio di Sartirana, ogni commensale potrà trasformarsi in investigatore, raccogliendo indizi e ascoltando gli alibi delle sei persone sospettate dell’omicidio.

La partecipazione prevede un costo di 30 euro comprensivo di cena e spettacolo: è necessario iscriversi entro il 12 luglio compilando il link di google:
https://forms.gle/xr7KBXQz94dpiSB16

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare Franca 335 5222614 o Rosy 338 6574677 oppure mandare una mail a info@dietrolalavagna.it

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