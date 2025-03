Merate, il 20 la presentazione del progetto Vivi l’Europa

Appuntamento giovedì 20 marzo presso la sede dell’ambito distrettuale di Merate

L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 15 e i 34 anni che vogliono vivere un’esperienza di volontariato all’estero

MERATE – Si terrà giovedì 20 marzo alle 18.30 presso la sede dell’Ambito distrettuale di Merate, l’evento di presentazione del progetto Vivi l’Europa. Questa iniziativa è rivolta ai giovani tra i 15 e i 34 anni che desiderano intraprendere un’esperienza di volontariato all’estero o partecipare a progetti europei, ma non sanno da dove cominciare.

Il progetto, co-finanziato da Regione Lombardia, offre un’opportunità formativa gratuita per acquisire gli strumenti necessari per affrontare la mobilità europea. Vivi l’Europa è parte del progetto GAME ON – Giovani Ambito di Merate Opportunità Innovative, promosso dall’Azienda speciale Retesalute in collaborazione con Anci Lombardia e in partenariato con Liberi Sogni Coop Soc. Quest’ultima, attiva da oltre dieci anni nel campo della mobilità europea, guiderà i partecipanti attraverso un laboratorio di quattro incontri che si svolgeranno tra aprile e maggio 2025.

Durante questi incontri, i giovani avranno l’opportunità di apprendere, anche attraverso testimonianze dirette di chi ha già vissuto esperienze simili, come trovare l’opportunità più adatta a ciascuno. Inoltre, grazie al supporto di Liberi Sogni, i partecipanti potranno ideare un progetto di mobilità da candidare a un bando europeo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email info@liberisogni.org o al numero 3492868854.