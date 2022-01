Merate, il 21 con gli alpini la commemorazione della battaglia di Nikolajewka

Venerdì la cerimonia di commemorazione della battaglia di Nikolajewka a Merate

Il programma è ridotto a causa dell’emergenza sanitaria in atto: niente corteo per le vie della città

MERATE – Gli alpini di Merate commemorano il 79esimo anniversario della battaglia di Nikolajewka, l’eroico combattimento avvenuto il 26 gennaio del 1943 sul fronte russo in cui persero la vita numerosi soldati.

L’appuntamento è in programma venerdì 21 gennaio con ritrovo alle 20.30 per l’alzabandiera e l’onore ai caduti di fronte al monumento di piazza degli Eroi. Il momento è riservato solo al consiglio di sezione e alle autorità. Alle 20.45 in chiesa parrocchiale verrà celebrata la messa con la partecipazione del coro Stelutis. La messa verrà trasmessa anche sulla pagina Youtube della parrocchia.

Così come già lo scorso anno, il programma della cerimonia è ridotto per rispettare le normative anti Covid: non verrà infatti svolto il tradizionale corteo da piazza Eroi alla chiesa parrocchiale.