Merate, pic nic al parco con animazione il 6 settembre

L’iniziativa, promossa dal centro anziani di piazza don Minzoni, rientra nel progetto Famiglie

Garantito il rispetto delle norme anti covid. E’ prevista un’animazione con la danzaterapeuta Cristina Treggiani

MERATE – Un pic nic al parco con animazione. La proposta, inserita nel progetto Famiglie, porta la firma del centro sociale anziani Merate, gestito dalla cooperativa Sineresi ed è in programma domenica 6 settembre. La proposta è quella di trascorrere un pranzo in compagnia, seppur nel rispetto delle misure anti covid, dando la possibilità a grandi e piccini di divertirsi grazie alle attività promosse, nel primo pomeriggio, dagli animatori. Partecipare è semplice: basterà portare il proprio cestino contenente il pranzo mentre l’organizzazione penserà a bevande, caffè, gelato e intrattenimento. Il programma prevede l’arrivo alle 11 al centro di piazza don Minzoni per la sistemazione nelle aree verdi e il triage di accoglienza. Alle 12 è previsto l’aperitivo con pranzo mentre dalle 14.45 alle 16 l’animazione per tutta la famiglia con la danzaterapeuta Cristina Treggiani. Il costo è di 2,50 euro per i residenti e di 3 per i non residenti. La prenotazione è obbligatoria visto che i posti sono limitati. Per info e prenotazioni contattare il Csa al numero 331 2357489.