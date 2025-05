Merate: il 7 l’inaugurazione degli alloggi per disabili

I mini appartamenti sono stati realizzati in via Per Robbiate

Il progetto di autonomia e inclusione delle persone con disabilità vede coinvolti Comune, Ambito e Retesalute

MERATE – Offrire un’opportunità concreta di vita indipendente, promuovendo l’inclusione abitativa, sociale e lavorativa. E’ l’obiettivo principale degli alloggi riservati a persone con disabilità che sono stati realizzati in via per Robbiate 8 nell’ambito di un progetto innovato volto a promuovere l’autonomia abitativa e lavorativa delle persone con disabilità finanziato con i fondi del Pnrr.

I mini appartamenti verranno inaugurati mercoledì 7 maggio alle 9.30 e sono il frutto di un lavoro di sinergia tra il Comune, l’ambito di Merate e l’azienda speciale Retesalute.

Il progetto nasce all’interno della linea di investimento 1.2 del Pnrr, piano nazionale ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea tramite lo strumento nextGenerationEU, che si propone di favorire una presa in carico integrata e la costruzione condivisa di un progetto personalizzato per ciascun beneficiario. Gli alloggi sono dotati di tecnologie di domotica e teleassistenza, affiancate da un percorso formativo all’uso degli strumenti digitali, per facilitare l’accesso al lavoro da remoto, fornendo anche la strumentazione necessaria.

L’iniziativa di Merate rappresenta una nuova tappa di un progetto più ampio che coinvolge tutto l’Ambito: dopo l’inaugurazione degli appartamenti di Lomagna in Via Magenta, sono ora pronti ad accogliere nuovi ospiti anche gli spazi di Merate, mentre ulteriori soluzioni abitative sono in fase di attivazione a Cernusco Lombardone.

“L’obiettivo principale è offrire un’opportunità concreta di vita indipendente, sia per chi vive da solo, sia per coloro inseriti in nuclei familiari, promuovendo percorsi abilitanti nei contesti di vita quotidiana e favorendo l’inclusione sia dal punto di vista abitativo sia lavorativo – fanno sapere dall’Ambito -. Fondamentale in questo percorso è il coinvolgimento attivo della comunità locale: sensibilizzare cittadini, istituzioni e realtà del territorio rappresenta un passaggio chiave per costruire un contesto accogliente e inclusivo, capace di valorizzare ogni persona e contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita dei beneficiari del progetto”.