In tanti alla festa di Carnevale a Merate e Olgiate Molgora

In centro Merate spettacoli e musica, a Olgiate la sfilata delle maschere con la premiazione finale

MERATE – Un “Carnevale per tutti i gusti” quello andate in scena sabato pomeriggio a Merate. La Festa più pazza dell’anno è stata organizzata dall’Assessorato allo Sport e Tempo libero in collaborazione con la Cooperativa Sineresi e ha portato in centro città tantissime persone, soprattuto famiglie con bimbi, mascherati nei modi più colorati e originali.

Festa in piazza

Dalle 14.30 Piazza Prinetti si è animata con il Collettivo Clow che ha portato in scena trampolieri, bolle di sapone, palloncini, trucca bimbi, esibizioni e una piccola parata musicale. Alle 16.30 ha preso il via il Rapa Rules Show, uno spettacolo di circo di strada che ha lasciato tutti a bocca aperta e con il sorriso. La festa è poi proseguita al Centro Sociale Anziani di Piazza Don Minzoni con tante attività per bimbi e famiglie e la premiazione delle maschere più belle.

Festa anche a Olgiate

Anche a Olgiate Molgora il Carnevale ha portato la sua allegria. La festa è stata organizzata dalla Proloco e ha preso il via davanti alle scuole elementari di viale Sommi Picenardi con tante mascherine. Alle 15 è partito il corteo, diretto in Piazza Paolo VI dove si è tenuta la premiazione dei costumi più belli, seguita da un rinfresco.

