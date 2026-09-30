Merate, il centro di raccolta amplia gli orari per accogliere temporaneamente anche Robbiate

I nuovi orari saranno in vigore dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027

L’ampliamento è legato all’incremento di accessi previsto a seguito della chiusura temporanea del centro di raccolta di Robbiate

MERATE – Nuovi orari dal 1° ottobre al centro di raccolta di via Ca’ Rossa. La modifica si è resa necessaria per via della temporanea chiusura dell’analoga struttura di Robbiate, interessato a lavori di adeguamento e miglioramento del sistema di gestione delle acque meteoriche.

Per far fronte all’incremento degli accessi e assicurare un servizio efficiente per tutti gli utenti, Silea, in collaborazione con le Amministrazioni comunali coinvolte, ha predisposto un ampliamento degli orari di apertura del centro di raccolta di Merate fino al 31 marzo 2027, data entro cui dovrebbero terminare i lavori previsti al centro di raccolta di Robbiate.

La novità più rilevante riguarda l’estensione delle giornate a disposizione dei cittadini: il lunedì pomeriggio l’accesso sarà consentito anche alle utenze domestiche e sarà introdotta l’apertura del mercoledì mattina. Verranno inoltre ampliati gli orari pomeridiani e potenziata la fascia di apertura del sabato.

Grazie a queste modifiche, i cittadini meratesi potranno usufruire del centro di raccolta per sei giorni alla settimana, con una disponibilità oraria complessivamente più ampia rispetto all’attuale organizzazione.

Per agevolare ulteriormente la fase iniziale, nei sabati del mese di ottobre Silea garantirà la presenza di personale aggiuntivo a supporto degli operatori già presenti, con l’obiettivo di favorire una gestione ordinata degli accessi e ridurre al minimo eventuali tempi di attesa.

“Abbiamo condiviso questa scelta con l’obiettivo di garantire continuità a un servizio essenziale per il territorio senza penalizzare i cittadini di Merate” sottolinea l’assessore all’Ecologia del Comune di Merate, Silvia Sesana. “L’ampliamento degli orari rappresenta

un’opportunità per migliorare l’accessibilità del centro di raccolta, distribuire meglio gli accessi durante la settimana e offrire ai cittadini una maggiore flessibilità di utilizzo. Monitoreremo attentamente l’andamento del servizio, in stretta collaborazione con Silea, per assicurare il mantenimento degli standard di efficienza e qualità”.

L’organizzazione resterà in vigore dal 1° ottobre 2026 fino alla conclusione dei lavori presso il centro di raccolta di Robbiate prevista per il 31 marzo 2027.