Merate, il comitato civico ambiente torna sul progetto di viale Verdi: “I pini sono sani”

Un nuovo contributo sulla vicenda del progetto di riqualificazione di viale Verdi

Il comitato civico ambiente ha chiesto all’agronomo Daniele Zanzi un parere sullo stato di salute delle piante presenti nel parcheggio e nell’area limitrofa

MERATE – I pini marittimi situati nel parcheggio davanti all’asilo nido e alla scuola materna godono di buona salute. E’ questo il commento rilasciato dall’agronomo Daniele Zanzi, interpellato dal comitato civico ambiente di Merate in merito al progetto di riqualificazione di viale Verdi.

_Fronte l’impossibilità di recarsi in loco per via delle restrizioni alla mobilità personali dovute all’emergenza covid 19, l’agronomo di fama internazionale ha rilasciato un parere basandosi sulle fotografie ricevute dal Comitato cittadino. Ecco il pubblicato diramato dal gruppo di cittadini accomunato dall’amore per il verde.

Dopo qualche settimana dal nostro primo comunicato stampa il Comitato Civico Ambiente – Merate torna a parlare del progetto di viale Verdi, in particolare della piazzola sita tra il Centro Diurno Disabili, l’Asilo Nido e la Scuola Materna dove, da più di quarant’anni, ci fanno compagnia 7 alberi di pino domestico e, nel giardino vicino, altri alberi di alto fusto.

Nel nostro precedente comunicato abbiamo già illustrato la nostra posizione sul probabile abbattimento di tutti gli alberi a fronte di un parcheggio sovra stimato.

Avevamo anche ipotizzato un progetto del tutto differente che valorizzasse l’unica area verde del viale. Prevede non solo il mantenimento di tutti gli alberi ma soprattutto al possibilità di creare un giardino pubblico a vantaggio non soltanto dei genitori dei bambini che frequentano la materna e l’asilo, ma di tutta la comunità meratese.

A tale riguardo abbiamo sentito il parere di un agronomo di fama internazionale che si è reso disponibile a valutare la condizione delle piante. Vista la necessità di reclusione da Covid-19 abbiamo avuto la possibilità di mostrare le foto e il suo commento è che gli alberi godono di ottima salute.

Sollecitati da una sua specifica richiesta abbiamo inoltrato un accesso agli atti all’Amministrazione meratese per sapere se è stata fatta una valutazione dello stato di salute delle piante e il suo esito. Siamo in attesa di una risposta che gireremo a Zanzi. Confortati dalle sue parole siamo sempre più certi che il patrimonio di piante già esistente si debba tutelare in nome della rigenerazione urbana della zona e in favore di tutti i cittadini di viale Verdi e di Merate. A tale proposito ci piacerebbe sentire anche la voce del Comitato Viale Verdi e auspichiamo che vada nella stessa direzione.

Torniamo al dottore Daniele Zanzi per citare qualche sua competenza. Laureato in scienze agrarie è agronomo di fama internazionale tra i massimi esperti di alberi monumentali e stimato conoscitore e studioso della biologia e fisiologia degli alberi.

Membro dell’I.S.A. (International Society of Arboriculture) associazione che raggruppa i più qualificati professionisti e consulenti di arboricoltura nel mondo, nel 2015 gli è stata conferito l’Award of Merit, un riconoscimento annuale alla personalità che più si è distinta nel mondo nel meritorio servizio di diffusione delle corrette pratiche di cura e rispetto degli alberi. L’ISA, fondata negli Usa nel 1924, conta oggi più di 25 mila associati ed è il più importante network associativo internazionale di realtà scientifiche e di professionisti che si occupano di alberi radicati nelle realtà urbane.

Principale scopo statutario della Società è proprio quello di diffondere, studiare e comunicare l’importanza degli alberi nelle città del mondo. Nella lunga storia del premio, istituito nel 1963, Daniele Zanzi è il secondo europeo a conseguirlo. Inoltre l’agronomo è autore di testi tecnici e divulgativi, apprezzato relatore in congressi seminari convegni nazionali e internazionali (Europa, Americhe).

Per ricordare solo alcune sue cariche: è membro effettivo della Linnear Society of London, la più antica associazione internazionale di studiosi delle scienze naturali, Consigliere Nazionale dell’albo dei Dottori Agronomi e Forestali, socio effettivo dell’Associazione italiana Architettura del paesaggio. Dal 2008 ricopre la carica di Presidente della Commissione del paesaggio del Comune di Varese.

Comitato Civico Ambiente – Merate