Oggi la festa con l’inaugurazione della sala di lettura alla presenza del dirigente

Il comitato di Viale Verdi ha pensato anche al nido, omaggiato con una bellissima cucina giocattolo

MERATE – Sedie, tavolini e portariviste per creare una piccola sala lettura alla scuola materna. Cucina, tappeti e contenitori per giochi per l’asilo nido Girotondo.

Sono i doni consegnati dal comitato di Viale Verdi alle due scuole pubbliche che si affacciano su viale Verdi. Grazie alla generosità di alcuni sponsor e alla buona volontà dei rappresentanti del comitato di quartiere, capitanato da Giuseppe Papaleo, è stato possibile abbellire ancor di più e potenziare l’offerta sia della scuole materna che dell’asilo nido. “Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire all’iniziativa di Ikea denominata Compostiamoli bene”. Acquistando gli alberi di Natale presso i punti vendita del noto marchio svedese, era possibile ricevere un buono acquisto di prodotti Ikea una volta restituito, al termine delle festività natalizie, l’albero acquistato. “Quest’anno ne abbiamo comprati 30, posizionati poi lungo il viale e addobbati grazie ai commercianti e agli stessi bambini della scuola materna che li hanno colorati e agghindati con la loro fantasia”. Al momento della restituzione delle piante, Ikea ha fornito al comitato di Viale Verdi un buono complessivo di 450 euro. “Abbiamo potuto così acquistare gli arredi necessari a creare una piccola sala lettura per la biblioteca e abbiamo poi comprato una cucina già molto apprezzata dai piccoli del nido Girotondo”.

La consegna degli arredi è avvenuta oggi, venerdì, alla presenza anche del dirigente scolastico Dario Crippa, visibilmente soddisfatto dell’iniziativa che va a rafforzare il legame tra la scuola e il territorio.

Una bella sinergia grazie al comitato di viale Verdi

Grazie al comitato di viale Verdi si è creata infatti una bella sinergia tra scuole, residenti e commercianti. “L’anno prossimo acquisteremo prodotti validi per il centro diurno disabili. Ci fa piacere essere riusciti a creare questa sinergia che va ben oltre i regali comprati”. La più grande soddisfazione, ha ammesso Papaleo, è quella di venire ormai salutato da tutti i bambini della scuola materna. “Ormai mi conoscono. I loro sorrisi e il loro saluto mi riempiono il cuore”.

Il progetto di viale Verdi torna mercoledì in commissione

Papaleo ha anche anticipato che, nella revisione del progetto di riqualificazione di viale Verdi, troverà spazio anche un piccolo parco giochi vicino all’asilo e alla scuola materna. Se ne parlerà mercoledì in commissione urbanistica.