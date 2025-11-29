Merate: il frutteto didattico alla primaria di Montello ora è realtà

La piantumazione è avvenuta venerdì mattina alla scuola primaria di via Montello

Quindici le piante da frutto posizionate, una per ogni classe che ora dovrà prendersene cura

MERATE – Quindici in tutto, uno per ogni classe del plesso. Si è tenuta venerdì mattina alla scuola primaria di via Montello la festa dell’albero, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la comunità sull’importanza del patrimonio verde urbano, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Originariamente in programma venerdì 21 e rimandata causa neve, la manifestazione ha coinvolto direttamente gli alunni chiamati ora a prendersi cura del frutteto creato, attraverso la piantumazione di meli, peri, prugni e noci. Ogni classe si occuperà infatti di una pianta, dandole un nome e assicurandosi che cresca bella, rigogliosa e ricca di frutti nel giardino della scuola.

Alla cerimonia hanno preso parte la vice sindaca Valeria Marinari insieme all’assessora all’Ecologia Silvia Sesana, alla vicaria Dorothea Perego e dei giardinieri di Colombo Giardini, l’impresa che si è occupata della piantumazione delle piante, insieme agli alunni.

L’iniziativa a scuola rappresentava il primo dei due appuntamenti riservati alla cura dell’ambiente predisposti dall’amministrazione comunale in occasione della festa dell’albero.

Domani, domenica 30 novembre, si terrà la manifestazione aperta a tutta la cittadinanza con ritrovo alle 11 al parco diffuso di via Allende e la messa a dimora 50 piantine provenienti dal vivaio forestale, in collaborazione con i volontari.