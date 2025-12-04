Eduscopio, il liceo Agnesi di Merate eccellenza scolastica: le congratulazioni del sindaco

Il commento del sindaco Salvioni in merito al prestigioso riconoscimento raggiunto dal liceo Agnesi di Merate dall’indagine Eduscopio

“Questo riconoscimento rappresenta un valore per l’intero territorio”

MERATE – “Questo riconoscimento rappresenta un valore per l’intero territorio, che può contare su un’offerta formativa ricca, variegata e completa grazie alla presenza di una rete di Istituti di grande qualità”. Così il sindaco Mattia Salvioni a seguito della pubblicazione dei risultati dell’indagine Eduscopio da cui è emerso come il miglior liceo della Provincia sia l’Agnesi di Merate.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento e le più sentite congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi del Liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate per l’importante traguardo raggiunto nelle rilevazioni Eduscopio – sottolinea il primo cittadino -. Un risultato che testimonia non solo il vostro impegno quotidiano, ma anche la solidità e la qualità del lavoro svolto da tutto il personale docente e scolastico, a cui va un ringraziamento altrettanto profondo”.

Congratulazioni che Salvioni estende anche agli altri istituti superiori cittadini: “Desideriamo complimentarci anche con l’Istituto Francesco Viganò, l’Istituto Clerici e

gli Istituti provinciali, che con costanza, dedizione e professionalità contribuiscono a rendere Merate e il territorio un punto di riferimento educativo di primo piano”.

Un obiettivo che per il primo cittadino viene prima dei risultati: “Ciò che merita di essere sottolineato è l’opportunità straordinaria di vivere in un territorio capace di creare, insieme ad imprese, commercio e università, una rete di eccellenza in cui tutte e tutti possano trovare la propria strada e costruire il proprio futuro”.

Ed è proprio in questa direzione che si rivolgono gli occhi di Salvioni e della sua amministrazione: “L’augurio che rivolgiamo alle studentesse e agli studenti è di continuare in questa direzione, coltivando curiosità e passione, esplorando percorsi diversi e raccogliendo esperienze preziose, in Italia e all’estero. Esperienze che senza dubbio potranno contribuire alla crescita collettiva della nostra Comunità e del nostro Paese. Siate protagoniste e protagonisti della generazione chiamata a guidare il domani, ispirandovi ai principi democratici e di libertà della nostra Costituzione, con lo sguardo rivolto al nostro territorio, all’Italia e a un rinnovato spirito europeo. Continuate così: il futuro si costruisce giorno dopo giorno, tutte e tutti insieme”.