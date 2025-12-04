Eduscopio, il liceo Agnesi di Merate eccellenza scolastica: le congratulazioni del sindaco

Di
-
Tempo di lettura: 2 minuti
Mattia Salvioni
Mattia Salvioni

Il commento del sindaco Salvioni in merito al prestigioso riconoscimento raggiunto dal liceo Agnesi di Merate dall’indagine Eduscopio

“Questo riconoscimento rappresenta un valore per l’intero territorio”

MERATE – “Questo riconoscimento rappresenta un valore per l’intero territorio, che può contare su un’offerta formativa ricca, variegata e completa grazie alla presenza di una rete di Istituti di grande qualità”. Così il sindaco Mattia Salvioni a seguito della pubblicazione dei risultati dell’indagine Eduscopio da cui è emerso come il miglior liceo della Provincia sia l’Agnesi di Merate. 

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento e le più sentite congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi del Liceo Maria Gaetana Agnesi di Merate per l’importante traguardo raggiunto nelle rilevazioni Eduscopio – sottolinea il primo cittadino -. Un risultato che testimonia non solo il vostro impegno quotidiano, ma anche la solidità e la qualità del lavoro svolto da tutto il personale docente e scolastico, a cui va un ringraziamento altrettanto profondo”.

Liceo Agnesi

Congratulazioni che Salvioni estende anche agli altri istituti superiori cittadini:  “Desideriamo complimentarci anche con l’Istituto Francesco Viganò, l’Istituto Clerici e
gli Istituti provinciali, che con costanza, dedizione e professionalità contribuiscono a rendere Merate e il territorio un punto di riferimento educativo di primo piano”.

Un obiettivo che per il primo cittadino viene prima dei risultati: “Ciò che merita di essere sottolineato è l’opportunità straordinaria di vivere in un territorio capace di creare, insieme ad imprese, commercio e università, una rete di eccellenza in cui tutte e tutti possano trovare la propria strada e costruire il proprio futuro”.

Ed è proprio in questa direzione che si rivolgono gli occhi di Salvioni e della sua amministrazione: “L’augurio che rivolgiamo alle studentesse e agli studenti è di continuare in questa direzione, coltivando curiosità e passione, esplorando percorsi diversi e raccogliendo esperienze preziose, in Italia e all’estero. Esperienze che senza dubbio potranno contribuire alla crescita collettiva della nostra Comunità e del nostro Paese. Siate protagoniste e protagonisti della generazione chiamata a guidare il domani, ispirandovi ai principi democratici e di libertà della nostra Costituzione, con lo sguardo rivolto al nostro territorio, all’Italia e a un rinnovato spirito europeo. Continuate così: il futuro si costruisce giorno dopo giorno, tutte e tutti insieme”.