Merate, il Mercatino dei Bambini anima l’oratorio: una ventina di bancarelle tra scambi e solidarietà

L’iniziativa si è tenuta ieri pomeriggio, sabato

I bambini si sono trasformati in commercianti per un giorno

MERATE – Una ventina di bancarelle, tanti oggetti da rimettere in circolo e una giornata che ha unito divertimento, socialità e sostegno all’oratorio. Il Mercatino dei Bambini ha visto ieri pomeriggio, sabato 24 ottobre, la partecipazione di poco più di 20 piccoli espositori, pronti a trasformarsi per un pomeriggio in commercianti.

Solitamente promossa in centro città dall’associazione di commercianti La nostra Mela, la manifestazione, patrocinata dal Comune, si è invece trasferita quest’anno in oratorio, invaso per l’occasione da giochi, libri, fumetti, figurine e altri oggetti appartenenti al mondo dell’infanzia.

Dalle 14.30 alle 18, bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni hanno potuto allestire le proprie bancarelle e cimentarsi negli scambi, in un contesto di incontro e divertimento. A completare il tutto la presenza del servizio bar attivo e dell’immancabili frittelle che hanno reso ancora più dolce il pomeriggio, basato sulla condivisione e sulla promozione del riuso e della condivisione.