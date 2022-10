Merate, il mercatino dei bambini colora piazza Prinetti: un centinaio i baby espositori

Dopo due anni di stop, dovuti al Covid, è tornato il mercatino dei bambini in piazza

I partecipanti hanno poi ricevuto un attestato dall’assessore al Commercio Giuseppe Procopio

MERATE – Era atteso da due anni e il ritorno non ha deluso le aspettative. Grande partecipazione ieri pomeriggio in centro al mercatino dei bambini, iniziativa promossa dall’associazione dei commercianti La Nostra Mela per dare la possibilità ai più piccoli di trasformarsi in commercianti per un giorno mettendo in vendita giochi, libri, bambole e peluche inutilizzati. Una bella occasione di riuso e di solidarietà visto che parte del ricavato verrà donato ad Abio Merate e all’associazione Maria Letizia Verga.

L’iniziativa ha richiamato in piazza Prinetti un centinaio circa di espositori ed è stata impreziosita dal concerto della junior band del corpo musicale meratese diretta dal maestro Marcello Corti.

Al termine della manifestazione l’assessore al Commercio Giuseppe Procopio ha voluto effettuare, insieme al sindaco Massimo Panzeri e ad alcuni esponenti del direttivo de La nostra Mela, il tour delle bancarelle per consegnare ai bambini l’attestato di partecipazione premiandoli per l’impegno e la capacità di essersi trasformati in… commercianti per un giorno.

