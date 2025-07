Merate. Il Municipio si illumina di rosso per la strage di Via D’Amelio

Ricorre il 33°anno della strage dove morirono il giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta

MERATE – Il Comune di Merate si unisce alla memoria della strage di Via D’Amelio in cui morirono nell’attentato mafioso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Via d’Amelio il Palazzo Municipale verrà illuminato di rosso stasera. Come ricordava lo stesso giudice Paolo Borsellino è importante parlare oggi di mafia, non dimenticare ed essere vigili.