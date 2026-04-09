Merate, il nuovo comandante della Polizia locale si presenta: “L’obiettivo? Stare tra la gente”

Dal 18 aprile Ciro Scognamiglio sarà il nuovo comandante della Polizia locale di Merate

“Porto con me un’esperienza ventennale maturata in altri Comandi. Merate deve diventare un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi”

MERATE – “Porto con me l’esperienza ventennale maturata nei Comandi dove ho lavorato prima come agente e poi come responsabile del servizio. Uno degli obiettivi principali è quello di riportare gli agenti della Polizia locale tra la gente, al centro della città”. Ciro Scognamiglio è il nuovo comandante del Polizia locale di Merate. Da qualche settimana ha iniziato a prestare servizio sotto la Torre prendendo confidenza non solo con i colleghi ma anche le vie, le piazze e le frazioni della città per conoscere sempre di più il territorio. In queste settimane la presenza è a scavalco con Verano Brianza, Comune da cui proviene e dove è ancora attualmente comandante, in attesa che dal 18 aprile si chiuda definitivamente la procedura di mobilità con l’approdo al 100% al comando di piazza degli Eroi.

Apertura al dialogo e volontà di collaborare sono i binari lungo i quali Scognamiglio intende strutturare il suo lavoro a Merate: “Penso che questa esperienza possa rappresentare un’importante opportunità di crescita professionale. Ho trovato un comando solido con gli agenti che hanno voglia di fare, imparare e mettersi al servizio della città”.

Sono ben quattro le nuove leve entrate da qualche mese in servizio in città andando a riempire i posti lasciati vuoti da pensionamenti (quello della mitica vigilessa Giovanna) e trasferimenti in altre sedi.

Allo stato attuale il Comando vede operative dodici persone, a cui potrebbero aggiungersi anche altri agenti a scavalco per appositi servizi o progetti.

“Penso che Merate possa diventare un punto di riferimento per attività di formazione della Polizia locale caratterizzandosi come una città attrattiva anche per altri comandi di Comuni limitrofi”.

Tra le idee che il nuovo comandante intende mettere a terra il prima possibile quella relativa a una collaborazione con le scuole con attività diversificate in base all’età degli studenti. “Mi piacerebbe portare qui un’esperienza diventata ormai collaudata a Verano dove abbiamo organizzato per i bambini di terza elementare un’uscita sul territorio per imparare a conoscere i segni stradali. La stessa esperienza diventa poi per i bambini di quinta una biciclettata per le strade della città per capire, in prima persona, come comportarsi in strada”.