Merate, il progetto di viale Verdi approda in commissione ambiente e territorio

La discussione è prevista oggi, giovedì, alle 18: la seduta sarà trasmessa in streaming su Youtube

Il progetto ha sollevato un ampio dibattito in particolar modo sull’area davanti alla materna e al nido. Il Comitato: “Il nostro motto resta: non un albero di meno, ma non per forza pini”

MERATE – E’ convocata oggi, giovedì, alle 18 la commissione consiliare Ambiente e Territorio. Per via delle misure di contenimento del covid 19, la riunione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube del Comune di Merate. Diversi i punti all’ordine del giorno: dal progetto di riqualificazione di villa Confalonieri al progetto di regimentazione idraulica di via Forlanini, passando dal regolamento comunale sui rifiuti fino ad arrivare al progetto definitivo di riqualificazione di viale Verdi.

Ampio dibattito sul verde

Un intervento su cui si è acceso, nelle ultime settimane, il dibattito. Sono stati diversi i cittadini che hanno espresso il proprio disappunto per quanto previsto dai lavori nella zona davanti alla scuola materna e all’asilo nido dove è previsto l’abbattimento degli alberi presenti per far fronte a un parcheggio più ampio. Al comitato civico ambiente che ha ingaggiato anche l’agronomo di fama internazionale Daniele Zanzi, si è affiancato il lavoro del gruppo VogliAmo un viale Verde, mentre Legambiente ha attivato una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale di rivedere un progetto giudicato anacronistico e poco rispettoso del verde.

Il Comitato Viale Verdi

Prese di posizioni nette e circostanziate inviate alla stampa, all’amministrazione comunale e anche al Comitato Viale Verdi, nato quattro anni fa per portare al centro del dibattito politico cittadino la necessità di intervenire per la riqualificazione, non solo viabilistica, di un’arteria trafficata su cui si affacciano numerose residenze, attività commerciali e servizi. Favorevole al progetto di riqualificazione portato avanti dalla Giunta Panzeri (ed ereditato nell’impostazione di fondo dalla precedente amministrazione Massironi), il Comitato, attivo in questi anni anche in tante attività sociali (come i pranzi di vicinato, il Natale in viale Verdi e i pranzi della domenica) ha puntualizzato, nella newsletter inviata a tutti gli aderenti, di aver risposto a tutte le persone o alle associazioni che hanno inoltrato delle lettere firmate.

Il comitato: “Non un albero di meno, ma non per forza pini”

“Ora, pur riconoscendo a chiunque la libertà di espressione su qualsiasi argomento, riteniamo che si debba ben valutare il peso degli interessi che ognuno di noi porta“. Ben vengano, quindi, secondo l’opinione del Comitato, i suggerimenti e le critiche di chi sul viale ci abita o del viale si è sempre interessato, “altra cosa è l’opinione di chi a Merate non ha mai preso posizione anche quando si effettuavano tagli di ben altra portata (senza tra l’altro prevedere la ripiantumazione che come Comitato abbiamo da sempre preteso)”.

Il Comitato ribadisce: “Il nostro motto è stato e resta: non un albero di meno (ma non per forza i pini) e su questo non riteniamo dover prendere lezioni o suggerimenti da cittadini di Osnago, Cernusco Lombardone, Valencia, Lierna o Lecco, per elencare quelli che ci hanno scritto. Siamo ad un passo dal realizzare un obiettivo che fino a qualche anno fa sembrava un sogno, non facciamoci fermare da chi sul Viale al massimo ci transita lasciandoci i gas di scarico o le polveri sottili!”.