Merate, il Thank You Day davanti all’ospedale. Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime

Sindaci, forze dell’ordine e volontari del soccorso hanno voluto omaggiare gli operatori sanitari

Ricordate le vittime dell’epidemia con un minuto di silenzio

MERATE – Un gesto per dire semplicemente grazie al personale sanitario meratese impegnato in queste settimane nella difficile lotta al Coronavirus. E’ il Thank You Day all’Ospedale Mandic di Merate organizzato dall’amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine e sanitarie (volontari del soccorso e di Protezione Civile).

Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Bianca di Milano si sono ritrovati alle 15.30 di fronte all’Istituto Viganò e da lì il simbolico corteo si è trasferito davanti alla hall dell’Ospedale Mandic, dove ad attenderli c’erano tanti camici bianchi e azzurri al lavoro da settimane per curare i tanti pazienti malati di covid 19. Diversi anche gli operatori sanitari che si sono affacciati ai balconi per prender parte a una cerimonia tanto breve quanto intensa. Anche qualche paziente ha fatto capolino alla finestra, condividendo un momento di ringraziamento sentito e commovente. Radunati tutti di fronte all’ingresso, osservando il metro di distanza interpersonale, tutti i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime del Coronavirus. Al termine, un lungo applauso.

VIDEO

Presente anche il sindaco di Merate, Massimo Panzeri, che ha voluto ringraziare personalmente la direttrice medica del presidio, dott.ssa Valentina Bettamio. Un ringraziamento esteso a tutto il personale sanitario impegnato nelle ultime settimane ad affrontare la maxi emergenza sanitaria in corso. Tra i sindaci erano presenti anche Alessandra Hofman di Monticello Brianza, in rappresentanza del casatese, Giovanni Bernocco di Olgiate Molgora e Paolo Brivio di Osnago.

GALLERIA FOTOGRAFICA