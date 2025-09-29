Merate, il torneo di scopa della Pro Loco si conferma un successo

L’iniziativa si è tenuta sabato scorso al centro anziani

Sedici le coppie di giocatori che si sono sfidate tra assi, Settebello e Primiera

MERATE – Sedici coppie di giocatori hanno preso parte sabato pomeriggio al torneo di scopa promosso dalla Pro Loco al centro sociale Teodolinda. Un appuntamento diventato ormai una tradizione e capace di richiamare l’interesse e la partecipazione di diverse persone, accomunate dalla passione per il gioco delle carte.

Ad aggiudicarsi il torneo, tra assi, Settebello e primiera, sono stati Andrea ed Ernesto, seguiti da Sergio e Vittorio mentre Paolo e Donato sono arrivati al terzo posto.

I vincitori sono stati premiati dalla presidente della Pro Loco Simona Vitali e dalla vice Monica Villa. Al termine è stato offerto un gustoso rinfresco per tutti.