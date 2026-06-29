Merate, impianti sportivi: 100mila euro per le manutenzioni estive

Gli interventi riguardano la pista di pattinaggio, quella di atletica e il campo da calcio allo stadio Ferrario

Soddisfatto il sindaco Salvioni: “Confermiamo l’attenzione al patrimonio pubblico e il sostegno sostegno alle società sportive”

MERATE – La pista di pattinaggio, i campi da calcio allo stadio Ferrario e la pista d’atletica: sono gli impianti sportivi interessati dai lavori di manutenzione straordinaria predisposti dall’amministrazione comunale grazie a uno stanziamento di oltre 100mila euro.

Gli interventi, alcuni già in corso, altri in via di avvio, hanno l’obiettivo di migliorare gli impianti sportivi esistenti, rendendoli più idonei e rispondenti alle necessità degli sportivi.

Sono ormai in via di conclusione i lavori alla pista di pattinaggio, affidata in concessione alla Rotellistica Roseda: iniziato lo scorso settembre, l’intervento vede ora la fine con le ultime opere di consolidamento e il rifacimento di parti del manto della pista, finalizzate ad aumentare la sicurezza delle atlete e degli atleti che la utilizzano tutti i giorni.

Sono invece iniziati settimana scorsa.

La scorsa settimana sono inoltre iniziati i lavori di manutenzione del manto erboso dello stadio Ferrario. L’intervento, del valore di circa 40mila euro, prevede il livellamento del terreno di gioco e il ripristino del tappeto erboso, così da garantire condizioni ottimali per la ripresa dell’attività sportiva.

Verranno invece effettuati a fine estate i lavori previsti alla pista di atletica: l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di rifacimento del manto e

della pedana del salto in lungo per un totale di circa 60mila euro.

“La manutenzione degli impianti sportivi rappresenta un’attività costante per

l’Amministrazione – commenta soddisfatto il sindaco Mattia Salvioni -. Investire nella qualità e nella sicurezza delle strutture significa garantire spazi adeguati alle associazioni, agli atleti e a tutti coloro che vivono quotidianamente lo sport come occasione di crescita, benessere e socialità. Con questi interventi gli investimenti destinati agli impianti sportivi superano i 100.000 euro, confermando l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la manutenzione del patrimonio pubblico e il sostegno all’attività delle società sportive e di tutti i cittadini e cittadine che praticano sport”.