Merate, in 160 in piazza Prinetti per gustarsi la risottata con la Pro Loco

Grande successo per l’iniziativa che ieri sera, domenica, ha animato e colorato il centro di Merate

Appuntamento venerdì con il pic nic urbano e il 6 luglio concerto tributo a De Andrè all’area Cazzaniga

MERATE – Due lunghe e colorate tavolate hanno animato piazza Prinetti, trasformata per una sera, ieri, domenica, nel palcoscenico dell’edizione 2019 della risottata in piazza. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco grazie alla collaborazione di diverse attività commerciali, ha colto nel segno richiamando in centro 160 persone, pronte a concedersi una gustosa cena. Scenografico e molto apprezzato il risotto alla barbabietola mantecato con il formaggio, seguito dal prosciutto e melone di secondo e da uno squisito dolce.

Dopo cena il concerto degli Idiofoni

La serata conviviale si è conclusa con il concerto degli Idiofoni, band di giovanissimi musicisti del territorio. La risottata in piazza rientra nel nutrito programma di eventi predisposto dalla Pro Loco nell’ambito di “E… state a Merate”. Venerdì 21 sarà la volta del pic nic urbano. Dopo il grande successo della scorsa edizione, piazza Eroi si trasformerà in un giardino urbano dove poter consumare, in compagnia, la cena.

Il 6 luglio invece, nell’ambito delle manifestazioni promosse per celebrare i 20 anni dalla morte dell’indimenticato cantautore Fabrizio De Andrè, l’area Cazzaniga ospiterà il concerto tributo intitolato “Tra le corde dell’altalena”.