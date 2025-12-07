Merate in festa per Sant’Ambrogio: inaugurata l’antichissima Fiera

Oggi pomeriggio in Auditorium la consegna delle benemerenze

Ben 118 le bancarelle presenti oggi (domenica 7) e domani (lunedì 8 dicembre) in centro

MERATE – Tante piccole cose, introdotte o riscoperte, per dare nuovo lustro alla festa di patronale. Si è tenuta questa mattina, domenica 7 dicembre, l’inaugurazione dell’antichissima fiera di Sant’Ambrogio, manifestazione ospitata come sempre nel cuore della città il 7 e l’8 dicembre.

Ben 118 le bancarelle, con prodotti di ogni tipo, allestite tra piazza Prinetti e piazza degli Eroi, lungo via Manzoni e viale Lombardia per accogliere i visitatori e suggerire idee e spunti per i prossimi regali di Natale.

“Quest’anno abbiamo voluto introdurre una serie di novità, a partire proprio da questo tappeto rosso, posizionato sotto il Castello, che fungerà da palco e punto di attrazione e accoglienza per chi arriva in città” ha esordito il sindaco Mattia Salvioni, presente al taglio del nastro con tanto di fascia tricolore.

“Abbiamo voluto riscoprire antiche tradizioni come quella della pomella ai fidanzati: in questi mesi abbiamo voluto guardare al passato per proiettarci con ancora più forza e vigore nel futuro” ha aggiunto ringraziando la banda sociale meratese che ha accompagnato con le note della Piva e di altre canzoni natalizie il momento di apertura della fiera.

Tra oggi e domani, lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il palco rosso ospiterà altre esibizioni come quella del mago Martino mentre Babbo Natale gironzolerà tra i banchetti distribuendo dolci ai più piccoli. Lunedì 8 dicembre il palco sotto il Castello sarà animato al mattino con la musica dei Meatball mentre al pomeriggio da quella di J.O.M, seguita dalle cornamuse (15 -16 ) e dall’arpa ( 16 – 17).

Oggi pomeriggio, alle 15.45, in Auditorium si terrà la cerimonia di premiazione dei benemeriti con la consegna degli Ambrogini e degli encomi.

Al termine, chi ha prenotato la partecipazione, potrà fermarsi per assistere alla proiezione della diretta della Prima dal Teatro La Scala di Milano.

Per tutta la durata della fiera saranno aperti al pubblico i cortili del Castello Prinetti con la possibilità al mattino di effettuare delle visite guidate con Luca Cornara.

Completano il quadro delle proposte il consueto appuntamento con l’osteria della Banda il 7 e l’8 dalle 11.30 alle 22, l’inaugurazione del presepe dell’oratorio domenica dopo la messa delle 10.30 e la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Libertà (ingresso a pagamento, da lunedì a venerdì 15-19; sabato e domenica 14-20).