Merate: in forma ridotta, causa Covid, la commemorazione di Nikolajewka

Appuntamento domani sera, venerdì, in chiesa parrocchiale a Merate

Niente cerimonia davanti al monumento ai caduti e corteo fino alla chiesa: l’emergenza Covid ha imposto una cerimonia ridotta

MERATE – Niente commemorazione in centro con corteo, illuminato dalle fiaccole, fino alla chiesa parrocchiale. Per quest’anno si terrà solo la celebrazione in chiesa. L’emergenza Covid ha costretto le penne nere meratesi, guidate dal capogruppo Claudio Ripamonti, a ridimensionare la tradizionale cerimonia (vedi articolo dello scorso anno) in onore della battaglia di Nikolajewka, combattuta sul fronte russo il 26 gennaio del 1943.

Una battaglia epica, in cui purtroppo persero la vita moltissimi soldati italiani che ha segnato l’eroico ripiegamento dei soldati italiani dal fronte russo durante la seconda guerra mondiale. L’appuntamento è quindi per domani, venerdì 22 gennaio, alle 20 direttamente nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio per la celebrazione della messa in ricordo del 78° anniversario della battaglia di Nikolajewka.