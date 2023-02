Merate: in funzione la seconda rotonda su viale Verdi

Addio semafori anche all’incrocio tra viale Verdi, via Trieste e via Turati

Procede l’intervento di riqualificazione della principale arteria cittadina dal costo di poco meno di 4 milioni di euro

MERATE – E’ entrata in funzione oggi, giovedì, la seconda rotonda su viale Verdi. Tracciata in maniera provvisoria, con i new jersey bianchi e rossi posizionati a delinearne il perimetro, la francesina è stata posizionata all’intersezione tra viale Verdi e via Trieste e via Turati mandando in soffitta i vecchi impianti semaforici.

L’intervento rientra nell’ambito del grande progetto di riqualificazione della principale arteria che taglia da est a ovest la città di Merate, affidato alla ditta Mezzanzanica al termine delle procedure d’appalto dal costo complessivo di 3 milioni e 900mila euro.

I lavori prevedono la realizzazione di diversi interventi, tra cui nuovi posteggi e nuovi marciapiedi oltre alla desemaforizzazione dell’arteria. Dopo la realizzazione della prima rotatoria, caratterizzata dalla particolare forma a biscotto, tra via Fratelli Cernuschi e via don Cazzaniga, il cantiere è avanzato procedendo ora con la realizzazione della seconda francesina.

Lavori arrivati con un certo ritardo imputato a diverse lungaggini burocratiche, su cui ha chiesto conto anche il gruppo di minoranza Cambia Merate. L’interrogazione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale.