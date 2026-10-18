Merate, in oratorio il mercatino dei bambini: un pomeriggio tra gioco, scambio e riuso

Appuntamento sabato 24 ottobre a partire dalle 14.30

L’iniziativa, tradizionalmente promossa da La Nostra Mela, è stata organizzata quest’anno dall’oratorio

MERATE – Un’occasione per mettersi alla prova, divertirsi e diventare commerciante per un giorno. Sabato 24 ottobre l’Oratorio di Merate ospiterà l’atteso appuntamento de “Il Mercatino dei Bambini”, un’iniziativa lanciata anni fa dall’associazione dei commercianti La Nostra Mela e organizzata quest’anno dall’Oratorio San Filippo Neri e San Giovanni Bosco con il patrocinio dal Comune di Merate.

Dalle 14.30 alle 18, i più piccoli potranno allestire le proprie bancarelle, dando nuova vita a oggetti non più usati: giochi, libri, fumetti, figurine e tantissimi altri oggetti appartenenti al mondo dell’infanzia che verranno rimessi in circolo nel nome dello scambio e del riuso.

Un’opportunità per promuovere tra i giovani una cultura più sostenibile ed evitare gli sprechi, permettendo al contempo di socializzare in un ambiente festoso e sicuro.

L’evento è aperto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni e prevede un’offerta libera. Ogni banchetto dovrà essere allestito prima dell’orario di apertura ufficiale del mercatino. Al termine delle attività ciascun partecipante dovrà lasciare pulito il proprio spazio.

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 333 232 3201.