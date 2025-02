Merate, in oratorio ripetizioni gratuite per gli studenti delle superiori

L’iniziativa è promossa dall’Osgb grazie al progetto “Insieme si cresce” finanziato da un bando regionale

Le ripetizioni si svolgeranno in oratorio ogni giovedì e venerdì a partire dal 13 febbraio

MERATE – Prenderanno il via venerdì 13 febbraio le ripetizioni gratuite in oratorio organizzate dalla Polisportiva Osgb attraverso il progetto “Insieme si cresce” realizzato grazie al bando di Regione Lombardia “Sport & Giovani Crescere Insieme”.

Le ripetizioni, riservate a studenti delle scuole medie superiori, si svolgeranno, in oratorio, ogni giovedì e venerdì a partire dal 13 febbraio (con la possibilità di modificare-aggiungere giorni). Per partecipare è necessario compilare il modulo predisposto attraverso il quale si verrà contattati per definire modalità e orari della prima lezione, in modo da creare il primo contatto con un docente.

Per i ragazzi minorenni, sarà necessaria l’autorizzazione da parte di un tutore legale, compilando un modulo che verrà fornito via e-mail.