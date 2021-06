Merate, in piazza gli occhiali giganti per “vedere” gli appuntamenti dell’estate Bianca

L’iniziativa è stata ideata da Pierpaolo Arlati, presidente della Banda sociale meratese

In mostra, grazie agli occhiali giganti, le iniziative dell’Estate Bianca meratese 2021

MERATE – Degli occhiali giganti, in legno dipinto di giallo e di blu in onore ai colori della città, per mettere in mostra gli eventi organizzati dalle associazioni che animeranno l’Estate Bianca meratese.

Non sono passate inosservate le diverse paia di occhiali posizionate in alcuni punti strategici della città, da piazza Prinetti a piazza degli Eroi davanti al Comune passando per le frazioni e utilizzate per informare, in maniera insolita e originale, sui prossimi eventi in programma nell’estate meratese.

Nati da un’idea del presidente della Banda sociale Meratese Pierpaolo Arlati, gli occhiali permettono di vedere, grazie a una lente, i concerti promossi dalla banda per giugno, luglio e agosto mentre nell’altra pubblicizzano le manifestazioni in programma nell’ambito di Ouverture Merate 2021.

Ecco il calendario di eventi della Banda sociale Meratese, già iniziato ieri con l’ensemble di percussioni nell’area Cazzaniga: