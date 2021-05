La seduta, situata nella centralissima piazza Italia, è stata colorata questa mattina, sabato

Promotrice l’assessore Albani: “Una panchina arcobaleno per dire no a qualsiasi forma di violenza e di discriminazione”

MERATE – Una panchina dai colori e dalla forma dell’arcobaleno. Da questa mattina, sabato, anche Merate può fregiarsi di avere una panchina arcobaleno contro ogni forma di violenza e di discriminazione.

L’iniziativa porta la firma dell’assessore alla Cultura Fiorenza Albani che ha accolto con favore la proposta lanciata, nell’ambito meratese, dal comune di Verderio in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia del 17 maggio.

“Le panchine arcobaleno sono realtà presenti ormai da anni nelle grandi e nelle piccole città italiane e sono considerate e riconosciute come simbolo contro la violenza omotransfobica” puntualizza l’assessore che questa mattina era presente all’appuntamento insieme agli artisti briviesi Gaia Caico e Davide Beccaria. “Per me questa panchina rappresenta l’importanza di dire no a qualsiasi forma di discriminazione e violenza. Come l’arcobaleno è completo di numerosi colori, così è la nostra vita. Siamo circondati da persone che pensano e vivono diversamente da noi, ma questo non deve permetterci di creare situazioni di intolleranza e odio. Una panchina non cambia la vita, ma perché non partire da qui per costruire insieme una città più inclusiva?”.

Un’opinione ribadita anche dalla collega di Giunta Franca Maggioni, assessore all’Istruzione, che sottolinea come la panchina sia stata volutamente posizionata in piazza Italia, vicino alla biblioteca e alla scuola secondaria di primo grado in modo che sia ben visibile dai ragazzi e dai giovani che frequentano questi luoghi. “Credo sia doveroso sensibilizzare le persone e le giovani generazioni alla cultura del rispetto della diversità e dell’inclusione sociale per scongiurare ogni tipo di discriminazione e di violenza. Il mio augurio è che l’intera comunità meratese riconosca, anche attraverso piccoli gesti come quello di dipingere una panchina con i colori dell’arcobaleno, l’importanza della tutela dei diritti delle persone che ogni giorno subiscono discriminazioni per i più svariati motivi”.

Chiunque potrà, passando davanti alla panchina, sedersi e inviare delle fotografie o un breve video da inviare alla mail assessore.cultura@merate.lc.it manifestando così la condivisione del progetto