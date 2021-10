Il trasferimento dell’ex presidio di Cernusco all’interno della palazzina del Mandic sarebbe dovuto essere operativo del 4 ottobre

Sportelli ricavati temporaneamente all’accettazione ricoveri mentre le vaccinazioni pediatriche trasferite al quarto piano. Per le attività del consultorio si va per ora a Casatenovo

MERATE – Avrebbe dovuto aprire al pubblico, così come comunicato da Asst Lecco qualche settimana fa, lunedì 4 ottobre, diventando la nuova sede del distretto, chiuso a Cernusco allo scadere del contratto di affitto.

Ma alcuni ritardi nella fornitura e nella consegna del materiale hanno comportato un ritardo nella chiusura dei lavori di ristrutturazione dell’ex poliambulatorio dell’ospedale Mandic, la palazzina posta all’ingresso dell’ospedale di Merate.

Da lunedì quindi i vertici di Asst Lecco hanno trovato una soluzione alternativa per limitare al minimo i disagi all’utenza. Al momento infatti è stato temporaneamente trasferito presso gli sportelli dell’Accettazione Ricoveri (a piano terra, dopo il bar) l’ufficio per la scelta e la revoca del medico di base o del pediatra (da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.50 nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì) mentre le vaccinazioni pediatriche vengono svolte al 4° piano della Pediatria ( Padiglione Villa con ingresso adiacente alla Portineria).

Le attività della commissione invalidi (Medicina Legale) proseguono presso il Poliambulatorio all’interno del presidio ospedaliero mentre tutte le attività consultoriali sono temporaneamente trasferite presso gli spazi del Consultorio Familiare di Casatenovo in Via Monteregio, 15.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 039/9231209.

Quanto all’apertura della palazzina “Ex Poliambulatorio”, Asst fa sapere che “la realizzazione delle ultime opere di manutenzione e l’operazione di trasferimento dei servizi si concluderà nei prossimi quindici giorni”.