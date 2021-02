Anche le penne nere meratesi partecipano alla campagna benefica delle uova dal cuore alpino

Con l’acquisto sarà possibile sostenere le raccolte fondi e le iniziative di solidarietà promosse dalla sezione di Lecco

MERATE – In vendita, anche a Merate, le uova dal cuore alpino. Le penne nere meratesi hanno infatti aderito alla campagna benefica promossa dagli alpini in occasione di Pasqua mettendo in vendita l’uovo di cioccolato, fondente o al latte, confezionato in carta a marchio Ana. All’interno una simpatica sorpresa, che prende spunto da una cartolina storica inviata dal fronte: “la giovane vedetta alpina” che con i suoi valori ci insegna a rivolgere lo sguardo al futuro sempre con fiducia e coraggio, nonostante le avversità.

Chi volesse acquistare le uova dal cuore alpino, e contribuire così alla raccolta fondi e alle iniziative di solidarietà dei gruppi alpini del territorio e della sezione di Lecco, può prenotarlo contattando Claudio (333 5856870) oppure Adriano (339 3772750).