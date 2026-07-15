Merate in visita ai gemelli di Buzançais per la festa nazionale francese

La visita in occasione della festa nazionale del 14 luglio

Istituzioni e studenti protagonisti di un’esperienza europea di scambio e amicizia con il comitato gemellaggi e Europe en Berry Touraine

MERATE – Una delegazione del Comune di Merate composta dal Sindaco Mattia Salvioni, dalla Presidente del Comitato Gemellaggi Nicoletta Dozio e dall’Assessora alla Cultura e Istruzione Patrizia Riva si è recata a Buzançais, città gemellata con Merate, per prendere parte alle cerimonie ufficiali tenute in occasione del 14 luglio, festa nazionale, rafforzando così i rapporti di amicizia e collaborazione tra le due comunità.

La trasferta ha rappresentato anche l’occasione per incontrare i 6 ragazze e i ragazzi degli istituti superiori Agnesi, Clerici e Viganò di Merate, selezionati per partecipare alla settimana di Europe en Berry Touraine “Sharing Europe”, un’importante iniziativa che riunisce oltre 150 giovani provenienti da diversi Paesi europei per vivere un’intensa esperienza di confronto, condivisione e crescita interculturale.

Nel corso della settimana, gli studenti hanno partecipato, insieme alla delegazione

meratese, alle celebrazioni ufficiali del 14 luglio e a numerose attività e momenti di

scambio con i coetanei europei, sperimentando concretamente i valori della cittadinanza

europea, del dialogo tra culture e della cooperazione internazionale.

“Crediamo fortemente nel valore degli scambi internazionali come strumenti di crescita personale e civica per le nuove generazioni. Offrire ai nostri giovani la possibilità di

confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa significa investire in una comunità

sempre più aperta, consapevole e capace di costruire relazioni fondate sul rispetto

reciproco e sulla condivisione dei valori europei” sottolineano il Sindaco Mattia Salvioni,

la Presidente del Comitato Gemellaggi Nicoletta Dozio e l’Assessora Patrizia Riva.

L’edizione di quest’anno rappresenta un traguardo e punto di partenza significativo: è

infatti la prima volta che gli studenti meratesi partecipano all’evento estivo di luglio a

Buzançais e Loches. Un percorso iniziato lo scorso anno grazie all’impegno congiunto del Comune di Merate e del Comitato Gemellaggi, che aveva visto la partecipazione dei primi

gruppi di studenti agli scambi organizzati nei periodi autunnale e primaverile con

l’associazione Europe en Berry Touraine.

L’obiettivo è quello di consolidare e ampliare ulteriormente questa esperienza,

coinvolgendo in modo sempre più strutturato tutti e tre gli istituti superiori del territorio,

affinché un numero crescente di ragazze e ragazzi possa vivere in prima persona lo spirito

dell’Europa, costruendo amicizie, competenze e una concreta cultura dell’incontro.