Merate: in visita ai gemelli di Kappeln per la sagra delle aringhe

Tre giorni in Germania per una mini delegazione capitanata dal sindaco Mattia Salvioni

Il gemellaggio venne istituito nel 2006: “L’obiettivo è innestare nuova linfa grazie al coinvolgimento dei giovani”

MERATE – Tre giorni a Kappeln, nel profondo nord della Germania, per rinsaldare i legami del gemellaggio e ragionare sulle prossime iniziative che avranno l’obiettivo di coinvolgere, sempre di più, le nuove leve. Il sindaco Mattia Salvioni, insieme a Pierpaolo Arlati, l’assessore che nel 2006 contribuì in maniera determinante alla nascita del gemellaggio e a Luigi Albani, ha fatto visita settimana scorsa alla cittadina tedesca situata sulla riva nord dello Schlei.

L’occasione l’ha fornita la sagra delle aringhe, manifestazione che è il fiore all’occhiello per Kappeln, richiamando in città molte persone. Salvioni ha avuto occasione di confrontarsi con il primo cittadino tedesco parlando delle rispettive realtà e ragionando insieme su come portare avanti il gemellaggio che si appresta ormai a compiere 20 anni.

“Abbiamo convenuto entrambi sulla necessità di coinvolgere le nuove generazioni attraverso associazioni e realtà sportive e culturali per fare in modo che, con l’innesto di nuova linfa ed energie, lo scambio resti sempre attivo e proficuo”.