Merate, inaugurata la nuova piattaforma dei Vigili del Fuoco

Grande festa oggi pomeriggio, sabato, in piazza Prinetti a Merate

La piattaforma per lavori in elevazione è stata acquistata grazie al contributo di Amis di Pumpier, Regione e imprenditori del territorio

MERATE – Il sogno, abbozzato giusto un anno fa, è diventato realtà. Il distaccamento dei volontari dei Vigili del Fuoco di Merate può ora contare su un nuovo mezzo, la piattaforma per lavori in elevazione (Ple) che va ad arricchire la dotazione del comando di via degli Alpini, potenziandone l’operatività.

L’importante traguardo è stato festeggiato questo pomeriggio, sabato 5 settembre, con una bella festa andata in scena in piazza Prinetti alla presenza delle autorità civili e religiose, dei volontari dei Vigili del Fuoco, degli allievi dei comandi del Trentino e del Bresciano e delle tante, tantissime persone, legate e grate ai pompieri per il loro lavoro.

“Siamo arrivati qui grazie alla sinergia tra Amis di Pumpier, Regione Lombardia e gli imprenditori del territorio insieme nella raccolta fondi necessaria per l’acquisto della piattaforma attraverso cui potremo operare in totale sicurezza” ha puntualizzato il capo distaccamento Andrea Beretta passando poi il microfono a un emozionato Gianni Galbusera, presidente degli Amis di Pumpier che ha ringraziato di cuore tutte le persone che hanno reso possibile giungere al traguardo, rivolgendo un sentito grazie a Leonardo Bonanomi e Matteo Albani per aver creduto fin da subito in questo progetto.

Ad applaudire la tenacia e la determinazione dei vigili del Fuoco di Merate c’era anche il comandante provinciale Angelo Farina: “I mezzi senza le persone non si muovono. E per questo sono contento di poter ufficializzare che il Ministero ha confermato per il distaccamento di Merate la possibilità di costituire il gruppo giovani pompieri, riservato a ragazzi dai 10 ai 18 anni. Una piccola scuola di pompieri, insomma, sull’esempio di quanto promosso da Brescia e in Trentino”.

La cerimonia, accompagnata dalle note della banda sociale meratese, è stata impreziosita anche dalla proiezione di due video messaggi, uno registrato dal sottosegretario di Stato Emanuele Prisco e l’altro dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

A prendere la parola sono stati poi gli amministratori del territorio a partire dalla vice sindaca Valeria Marinari che ha elogiato il lavoro di squadra svolto mentre la presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha voluto rivolgere un grande applauso ai volontari, ringraziandoli per l’impegno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a favore del territorio.

Presenti anche due rappresentanti di Regione Lombardia con l’assessore alla Protezione civile Romano La Russa che ha rimarcato l’importanza di coltivare le giovani generazioni e il sottosegretario Mauro Piazza che ha invece evidenziato come le istituzioni debbano essere capaci e pronte a investire sulle strumentazioni adeguate, citando anche l’ormai prossima inaugurazione del nuovo polo dell’emergenze, frutto dell’ampliamento della caserma di via Degli Alpini.

Dopodiché la scena è stata rapita dai giovani allievi delle scuole di Trento e del Bresciano che hanno effettuato, una dopo l’altra, una scenografica dimostrazione di soccorso, mettendo in mostra bravura, coordinazione e affiatamento. Dopo la breve benedizione impartita da don Alessio Marcari, nuovo sacerdote in servizio a Pagnano e Sartirana, è venuto così il momento di svelare la piattaforma nascosta sotto una grande bandiera tricolore poi srotolata in alto grazie al lunghissimo braccio (più alto della Torre del Castello) del nuovo mezzo in dotazione ai Vigili del Fuoco.

Infine parata fino alla caserma dei Vigili del Fuoco dove è attualmente in corso il Fire Party.

GALLERIA FOTOGRAFICA (si ringrazia Cristian Borelli per il contributo fotografico)