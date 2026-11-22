La città inizia a immergersi nella magia delle festività di Natale

Il prossimo appuntamento è per il 29 novembre con l’accensione del Villaggio di Natale

MERATE – E’ stata inaugurata sabato pomeriggio la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Libertà a Merate allestita in occasione delle festività natalizie. Un’occasione speciale (prezzo promozionale a 5 euro per tutto il pomeriggio) per famiglie, ragazzi e bambini per condividere i primi momenti di festa sul ghiaccio iniziando a immergersi nella magia delle festività di Natale.

La realizzazione dell’attrazione, promossa come negli ultimi anni a questa parte dalla Pro Loco, è stata resa possibile grazie al contributo fondamentale del gruppo Fomas. Presenti all’inaugurazione il presidente della Pro Loco Simona Vitali e il consigliere comunale Lorenzo Ravasi. Il momento è stato allietato dalle note della banda di Ronco.

Il prossimo appuntamento è per il 29 novembre con l’accensione del Villaggio di Natale.