Battesimo sotto la pioggia per gli orti didattici sospesi alla presenza dell’assessore regionale Locatelli

La gioia degli Amici del Cse: “Oggi è un vero giorno di rinascita per tutti i nostri ragazzi”

MERATE – Il sogno, coltivato da anni dai genitori dei ragazzi del Centro diurno disabili, è diventato realtà. Inaugurazione sotto la pioggia questa mattina, mercoledì, degli orti didattici sospesi realizzati nel giardino della struttura sociale di via Fratelli Cernuschi.

Realizzati su progetto dell’architetto Roberto Sacchetto grazie a una vera e propria rete di solidarietà e collaborazione che ha visto partecipi diverse imprese del territorio e numerosi volontari, gli orti didattici sospesi si prefiggono l’obiettivo di realizzare, grazie alla caratteristica principe dell’accessibilità anche per chi è sulla carrozzina, un progetto di aggregazione sociale, cooperazione tra disabili ed educatori e cittadinanza attiva.

“Sono orti sospesi, cioè realizzati con dei semplici bancali montati in modo tale da poter inserire all’interno delle vasche, appositamente forate per far penetrare l’acqua, profonde circa 35 centimetri” ha spiegato l’architetto Sacchetto, mostrando già i primi frutti di questo orto speciale, ovvero le erbe aromatiche piantate da pochi giorni. A terra è stata posizionata un’apposita pavimentazione drenante, così da da non aver problemi con l’acqua utilizzata per la coltivazione.

“L’aspetto più interessante di questo progetto è che è replicabile ovunque” ha aggiunto con soddisfazione Sacchetto, trovando proprio nella semplicità di realizzazione il fattore vincere di questa iniziativa che a Merate ha visto in prima linea gli operatori del Brico Center pronti non solo a fornire i bancali, ma anche la manodopera per assemblarli e montarli. “Abbiamo fornito il nostro contributo ben volentieri” ha rimarcato la referente Aurelie Bruno. Non meno importante si è rilevato l’apporto degli altri sponsor, dall’Italcementi per la posa del pavimento drenante all’impresa Gilardi per il trasporto dei materiali, passando per la ditta Limonta che ha realizzato la piattaforma, grazie al quale il progetto è diventato realtà.

“Quello di oggi è un grande risultato non solo perché andiamo a esaudire una richiesta avanzata da tempo dai genitori dei ragazzi disabili che frequentano il Cdd, ma anche perché abbiamo potuto vedere, ancora una volta, come il nostro territorio sia capace di collaborare e fare squadra” ha sottolineato con orgoglio il sindaco Massimo Panzeri, ringraziando anche i volontari, capitanati da Giuseppe Papaleo, che si occuperanno di mantenere in ordine, puliti e rigogliosi gli orti didattici sospesi.

Ed è proprio sulla capacità di fare rete che ha posto l’accento l’assessore regionale Alessandra Locatelli, felicemente stupita della coesione e della capacità di riunire diversi attori di questo progetto.

Soddisfazione espressa anche da Antonio Colaianni, direttore sociosanitario di Ats Brianza che ha espresso l’auspicio che questo progetto venga esportato anche al di fuori di Merate e da Enrico Frisone, direttore sociosanitario di Asst Lecco, pronto a sottolineare come siano stati proprio i ragazzi disabili i più penalizzati dall’emergenza Covid. Presente anche il consigliere regionale Mauro Piazza.

“Oggi è davvero un giorno di rinascita” ha concluso un’emozionata Rose Marie Roberti, presidente degli Amici del Cse che ha ricordato la richiesta di poter avere in comodato d’uso un pezzo di terra da far coltivare anche ai ragazzi con disabilità.

Un domanda che è stata… coltivata e che ora sta iniziando a dare i primi frutti, nella speranza che l’uscita dall’emergenza sanitaria in corso possa permettere di riaprire le porte del Cdd a tante persone.

ALTRE FOTO NELLA GALLERIA