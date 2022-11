Merate, indagine per acquisire i terreni situati nella riserva del lago di Sartirana

L’assessore Tamandi: “Un punto di partenza per uscire da una situazione di limbo”

Sono circa 200 i mappali coinvolti nell’operazione: stanziati a bilancio 50mila euro per l’acquisizione

MERATE – Un’indagine esplorativa, da parte del Comune, per sondare la volontà dei proprietari dei terreni siti all’interno della Riserva Naturale del lago di Sartirana a cedere queste aree al Comune.

E’ quanto ha avviato l’amministrazione comunale muovendo sulla traccia indicata dal piano integrato di gestione dello specchio lacustre meratese. “E’ un punto di partenza per arrivare potenzialmente ad acquisire tutte le aree nell’arco temporaneo di 5 – 10 anni” precisa l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi, ricordando come l’obiettivo sia quello di andare a risolvere situazioni che si trascinano da molti anni, facendo chiarezza su aree e terreni spesso già oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune. “Vogliamo uscire dal limbo, insomma e abbiamo già messo a disposizione a bilancio 50mila euro per questa procedura. I mappali coinvolti sono grossomodo 200”.

Nell’avviso, infatti, sono previste tre ipotesi di cessione. La prima è a titolo gratuito o tramite donazione (considerata prevalentemente per le aree non direttamente e autonomamente usufruibili (es. canneto, area paludosa, zona inondata). In questo caso il Comune di Merate si assumerebbe gli oneri delle spese d’acquisizione (tasse, documentazione, spese notarili). Seconda ipotesi è quella dell’acquisto a valore agricolo medio, come da tabelle dell’Agenzia del Territorio, con eventuali correttivi dettati da particolari condizioni del bene. In questo caso le spese e le tasse andrebbero suddivise tra le parti come per legge. Infine, è prevista anche l’ipotesi dell’affidamento in gestione temporanea con un contratto di comodato d’uso / gestione dell’area privata. (registrazione del comodato in caso d’uso).

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti i proprietari interessati sono invitati a contattare l’Ufficio Ecologia durante gli orari di apertura al pubblico: lunedì – martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30 mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.30 oppure ai seguenti recapiti: Ing. Tommaso Mandelli telefono 039 5915433 posta elettronica ecologia@comune.merate.lc.it

Il presente avviso esplorativo non costituisce promessa di acquisto, ma si configura esclusivamente quale strumento utile per la programmazione tecnica ed economica dell’Ente.