Merate, iniziati i lavori in via Trieste: strada chiusa per tre giorni

La strada presentava buche e avvallamenti dovuti al maltempo del 22 agosto

Istituito il doppio senso in via Papa Giovanni XXIII per permettere di raggiungere comunque il centro cittadino

MERATE – Sono iniziati questa mattina, mercoledì, come da programma, i lavori di asfaltatura di via Trieste, resi necessari a causa dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che il 22 agosto ha colpito il Meratese. La strada che collega la parte bassa della città con il centro è chiusa al traffico dall’intersezione con via Papa Giovanni XXIII fino a piazza della Vittoria.

A doppio senso via Papa Giovanni XXIII

Per permettere comunque agli automobilisti di raggiungere il centro è stato istituito provvisoriamente il doppio senso di marcia in via Papa Giovanni XXIII. Un provvedimento che ha inevitabilmente comportato l’eliminazione della possibilità di parcheggiare in fregio alla via durante i giorni di lavoro.

Gli operai hanno inoltre provveduto a posizionare dei birilli per segnalare la viabilità provvisoria dovuta al cantiere. Coperto con un sacco nero anche il cartello di divieto di transito nella parte di piazza Prinetti che porta in via Trento.

Riapertura prevista venerdì sera

Gli automobilisti possono infatti percorrere questo tratto di strada e svoltare sia a destra in direzione di piazza Vittoria (e continuare così poi lungo via Roma) sia a sinistra immettendosi in via Trento. La chiusura di via Trieste dovrebbe risolversi in tre giorni, ma la speranza dell’amministrazione comunale è quella di riuscire, salvo sorprese e imprevisti, a riaprire la strada anche prima di venerdì sera.