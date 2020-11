Merate, iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione del cimitero

L’intervento, dal costo di circa 75mila euro, è finanziato con un contributo della Regione

Verrà sistemata la pavimentazione, deteriorata e disconnessa, dell’area situata all’ingresso del cimitero

MERATE – Sono iniziati da qualche giorno i lavori di rifacimento della pavimentazione del cimitero di Merate. L’intervento riguarda una superficie di circa 2.500 metri quadri andando a interessare il tratto davanti all’ingresso. Stanziati 75mila euro resi disponibile attraverso lo stanziamento erogato dalla Regione Lombardia nell’ambito del cosiddetto piano Marshall.

“L’intervento sarebbe potuto partire già una settimana fa, ma abbiamo preferito rimandare di qualche giorno per evitare che la presenza del cantiere potesse interferire con il maggior afflusso di persone al cimitero in occasione della ricorrenza dei morti”. Per tutta la durata dei lavori infatti sarà possibile accedere al camposanto da un ingresso più defilato rispetto al cancello principale permettendo così agli operai di lavorare in sicurezza e al contempo alle persone di poter raggiungere le tombe dei propri cari.

“Con questo intervento metteremo finalmente mano alla pavimentazione dell’ingresso del cimitero, che in più punti è sconnessa e indecorosa” conclude il sindaco, ricordando che tempo fa si era provveduto a effettuare dei rattoppi per evitare che le persone potessero inciampare e farsi male. Ora, grazie al finanziamento arrivato dal Pirellone, l’amministrazione comunale è riuscita a realizzare un progetto più corposo che prevede proprio il ripristino della pavimentazione.