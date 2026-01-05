Merate, iniziato il countdown per il passaggio della fiamma olimpica in città

Il passaggio della fiamma olimpica sarà martedì 3 febbraio

Verranno organizzati eventi collaterali per celebrare un momento storico

MERATE – Manca un mese al passaggio della fiamma olimpica in città. E’ iniziato ieri, domenica 4 gennaio, il conto alla rovescia per lo storico passaggio della fiamma di accensione delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

L’appuntamento è per martedì 3 febbraio, dalle 9 alle 11 circa con una grande festa in Piazza Prinetti durante il passaggio della Fiamma Olimpica: un passaggio storico preceduto, nei giorni precedenti, da una serie di iniziative collaterali.

L’Amministrazione Comunale, insieme alle associazioni sportive e alla Pro Loco, è infatti al lavoro per costruire un programma diffuso che coinvolgerà tutta la comunità e le scuole.

Per l’occasione il mercato del martedì sarà anticipato a domenica 1° febbraio nei medesimi orari.

“Un evento unico per Merate in cui tutte e tutti sono invitati a partecipare numerosi: iniziamo il countdown, la Città si prepara a vivere un momento indimenticabile!” conclude il sindaco Mattia Salvioni.