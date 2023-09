Merate, inizio della scuola con consegna della nuova palestra delle medie

Domani, martedì, la tradizionale cerimonia di inizio anno si terrà nella nuova palestra, attesa da anni

Superati anche gli ultimi inghippi relativi alle opere di collaudo

MERATE – L’attesa è finalmente terminata. Verrà consegnata domani, martedì, durante la tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico la palestra delle scuole medie Manzoni di Merate.

Un intervento, quello di realizzazione del nuovo spazio dedicato all’attività di educazione fisica, lungo e tribolato: correva il mese di aprile del 2019 quando l’allora sindaco Andrea Massironi firmò l’ordinanza con cui veniva sancita l’inagibilità dello stabile, poi demolito per lasciare spazio al cantiere per la costruzione di quello nuovo.

Da allora, alunni e docenti si sono arrangiati a svolgere le attività di educazione fisica in altri spazi all’interno dell’istituto confidando di poter, nel giro di poco tempo, utilizzare una nuova palestra.

La strada invece si è mostrata subito in salita con diversi bandi di gara andati a vuoto, il ricalcolo del capitolato di gara tenendo conto delle difficoltà di esecuzione dei lavori (in primis per l’accesso agli spazi) e diverse sorprese poi in corso d’opera.

L’ultimo colpo di scena, tale da complicare, ancora una volta, la consegna dell’immobile, è arrivato qualche mese fa con il mancato superamento del collaudo per via di problemi sul fronte dell’illuminazione, risultata carente rispetto agli standard previsti.

Dopo mesi trascorsi a rimpallarsi responsabilità e colpe tra i diversi operatori che hanno lavorato nel cantiere, costato oltre un milione e mezzo di euro, si è finalmente arrivati al momento della consegna della palestra.

L’appuntamento è poco dopo le 8.15 quando i ragazzi si recheranno nel nuovo spazio a loro riservato per partecipare alla cerimonia di inizio anno e poter vedere, con i loro occhi, le attrezzature, moderne e funzionali, acquistate per poter svolgere al meglio l’attività di educazione fisica nella nuova palestra.