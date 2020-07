Merate, installato in discarica l’eco-compattatore per le bottiglie in Pet

Lo si potrà usare con una tessera o scaricando l’applicazione di Coripet

L’assessore Robbiani: “Andiamo avanti nel nostro progetto plastic free. In questo modo chi riciclerà correttamente le bottiglie in Pet avrà anche un ritorno economico”

MERATE – Ogni bottiglia di plastica conferita si tradurrà in un punto, che darà diritto poi a sconti nei negozi convenzionati. E’ stato installato giovedì alla piattaforma ecologica di via Ca’ Rossa il l’eco-compattatore per le bottiglie in pet voluto dall’amministrazione comunale per portare avanti, con determinazione e convinzione, la battaglia per il plastic free. Frutto di una convenzione con Corepet, il compattatore funzionerà attraverso un’apposita tessera, che verrà distribuita dal Comune o attraverso l’applicazione scaricabile sul proprio smartphone selezionando semplicemente Coripet. Il dispositivo magnetico presente nel macchinario leggerà prima il codice dell’utilizzatore e poi il codice a barre presente sull’etichetta della bottiglia.

“La macchina è ideata per compattare esclusivamente le bottiglie in Pet. Non si potrà quindi conferire flaconi di detersivi o altri contenitori in plastica – puntualizza l’assessore all’Ecologia Andrea Robbiani che ha seguito in prima persona l’iniziativa – . Ogni bottiglia darà diritto a un punto che confluirà in una raccolta punti spendibile poi nei negozi di vicinato che aderiranno a questa iniziativa. Stiamo prendendo contatti con La Nostra Mela e a breve verrà stilato l’elenco dei negozi aderenti”.

In questo modo il consumatore sarà incentivato a smaltire correttamente le bottiglie in plastica, trovando un beneficio economico immediato. “Crediamo in questo progetto che ci permette di portare avanti il nostro impegno per la riduzione del consumo di plastica. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a diminuire la quantità di rifiuti conferiti nel sacco viola in modo da abbassare anche il numero di giri effettuati da Silea per la raccolta. In questo modo sarà possibile registrare anche un alleggerimento della bolletta della Tari”.

Già pronto per essere posizionato all’ingresso della discarica nei mesi scorsi, il compattatore, concesso da Coripet in comodato d’uso, è rimasto in standby per via del lockdown. “Siamo contenti di fornire ai cittadini un nuovo servizio che nei paesi del Nord Europa è già consuetudine. Se lo strumento prende piede potremmo posizionarne altri. Penso ad esempio a quelli per i contenitori di detersivi o a quelli che pesano la carta” conclude Robbiani.