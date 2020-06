Merate, iscrizioni aperte ai centri estivi: attività dal 22 giugno

Il Comune inizia a raccogliere le iscrizioni per i centri estivi che si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto

L’emergenza Covid 19 ha reso più complicata l’organizzazione, dovendo prevedere gruppi più piccoli e tracciabili

MERATE – Si svolgeranno dal 22 giugno al 28 agosto, bisognerà iscriversi per almeno due settimane di fila (per via della tracciabilità dei contatti) e sarà possibile frequentarli a tempo pieno o ridotto. Non solo, ma al momento sono state individuate tre location (la scuola primaria di via Montello, quella di Sartirana e gli spazi delle Scuderie di villa Confalonieri), ma non è esclusa la possibilità di allargare gli spazi qualora ci fosse un boom di partecipanti.

I centri estivi al tempo del covid 19

Si è messa in moto la macchina organizzativa dei centri estivi, iniziativa ogni anno rivolta dal Comune ai bambini in età scolare (dai 6 ai 14 anni) pesantemente rivista e rimodulata per adeguare l’offerta alle misure di sicurezza imposte dall’epidemia da coronavirus in atto. L’amministrazione comunale ha pubblicato oggi, venerdì, sul sito internet del Comune l’avviso per le iscrizioni che verranno raccolte dal 5 al 14 giugno.

L’incontro con le associazioni

Ieri, giovedì, gli assessori Franca Maggioni (Welfare), Alfredo Casaletto (welfare) e Fiorenza Albani (Cultura) hanno incontrato i rappresentanti di diverse associazioni per sondare la possibilità di ricevere rinforzi nell’organizzazione dei centri estivi, iniziativa comunque in carico, a livello di regia, a Retesalute. “Purtroppo ancora ad oggi ci sono molti aspetti tecnici e organizzativi che non appaiono chiari – ha puntualizzato l’assessore Maggioni -. Speriamo si possa arrivare al più presto a dei chiarimenti interpretativi delle linee guida. Intanto partiamo con la raccolta delle iscrizioni in modo da poter capire quale è il bisogno della cittadinanza”.

245 risposte al sondaggio diffuso tra le famiglie

Il sondaggio, promosso nelle scorse settimane con un’analoga finalità, si è chiuso con 245 risposte, di cui il 95,5% erano di genitori interessati all’organizzazione dei centri estivi. “Il periodo più richiesto è quello di luglio, seguito dalle settimane di giugno. Agosto fa registrare numeri più bassi”. Le attività dei centri estivi verranno attivate solo a fronte di un minimo di 20 iscritti. “Ci si dovrà iscrivere per due settimane di fila e non una come era stato in passato. Questo perché, l’emergenza covid ci impone di creare gruppi piccoli che devono restare tali per almeno due settimane per via della tracciabilità in caso di eventuale contagio”.

Il patto di corresponsabilità

Nel documento di iscrizione viene chiesto alle famiglie di firmare anche il cosiddetto patto di corresponsabilità proprio in merito alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Previsto, come da protocolli, il controllo delle febbre. L’iscrizione part time prefigura comunque la possibilità di avvalersi del pasto, erogato dalla ditta che ha in gestione il servizio di ristorazione scolastica per le scuole. L’uscita è quindi fissata per le 14 mentre chi frequenterà full time è prevista la copertura di tutta la giornata (indicativamente dalle 7.30 fino alle 18).

Costi in base all’Isee

Quanto ai costi, sono previste diverse tariffe in base all’Isee e riduzioni legate alla presenza di altri fratelli. Per Isee sopra i 20mila euro, la quota è di 100 euro per ogni periodo di frequenza, ovvero ogni due settimane (ridotta a 50 euro per il secondo figlio e a 20 per il terzo) mentre per la frequenza part time si scende a 70 euro (35 per il secondo figlio e 10 per il terzo). Il costo della mensa è di 5,41 euro e verrà servita nei cosiddetti lunch box. Inferiori le cifre per Isee più bassi.

La domanda di iscrizione è reperibile sul sito del Comune: http://www.comune.merate.lc.it/c097048/po/mostra_news.php?id=1540&area=H